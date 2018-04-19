Более 400 тыс. жителей Брестской области планируют принять участие в субботнике

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В республиканском субботнике ожидается участие более 400 тыс. жителей Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Наряду с местными органами власти к трудовой акции присоединятся коллективы предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, педагоги и учащиеся учебных заведений региона. Довольно многочисленным будет представительство общественных объединений "Белая Русь", БРСМ, профсоюзов и других. Основное внимание жители региона уделят уборке населенных пунктов, ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений, наведению порядка в рекреационных зонах и местах массового отдыха людей.

В частности, трудовой десант во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом будет задействован в строительстве новой подстанции скорой помощи, которая возводится к 1000-летию Бреста. Кроме того, работники структурных подразделений областного исполкома займутся уборкой в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Сотрудники главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи совместно с активистами БРСМ будут благоустраивать территорию вблизи Молодежного патриотического центра.

Субботник пройдет масштабно во всех городах и малых населенных пунктах. Например, представители Брестского горисполкома намерены трудиться в микрорайоне ЮЗМР-2, где строится новый детский сад. Работники Администрации Московского района наведут порядок на территории форта №4 в Южном городке, их коллеги из Ленинского района очистят от мусора лесной массив в микрорайоне Дубровка. В Барановичах особое внимание уделят озеленению. Так, работники горисполкома высадят деревья и кустарники в строящемся микрорайоне Боровки, молодежь уберет в парке "Натхнёныя перамогай". В Пинске представители местных органов власти будут работать в детском парке, коллективы учреждений образования и спорта наведут порядок на территории реконструируемого стадиона "Припять".-0-