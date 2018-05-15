Более 42 тыс. детей оздоровят летом в Могилевской области

15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в летний период с использованием средств республиканского бюджета планируется оздоровить 42,1 тыс. детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Могилевского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Юрий Ефимов.

В лагерях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить 17 460 школьников, из них 2022 - в спортивно-оздоровительных лагерях. В дневных - 24 640 детей, в том числе 7677 - в спортивно-оздоровительных лагерях.

В летний оздоровительный период в области будут работать 17 стационарных круглосуточных лагерей и 3 арендованных - на базе санаторно-курортных организаций. Также планируется организация работы более 500 дневных, по 100 профильных и лагерей труда и отдыха.

"Для своевременной подготовки лагерей к сезону в области разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по подготовке их материально-технической базы. В настоящее время работы ведутся на всех стационарных объектах. На эти цели из республиканского бюджета выделено Вr50,3 тыс., которые распределены между лагерями пропорционально наличию в них мест. Из областного бюджета выделено Вr189 тыс. для собственников не бюджетных организаций", - сказал Юрий Ефимов.

Открытие лагерей массово начнется 1-3 июня и по графику, с максимальной загрузкой в 4-сменном режиме.-0-