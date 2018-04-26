26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 т рыбы выпустили в водохранилища Дрозды и Криница в Минском районе, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь РГОО "Белорусское общество охотников и рыболовов" (БООР) Ольга Дмитриева.

В последние годы БООР активно занимается зарыблением водоемов Беларуси. Эта весна не стала исключением, и мероприятия по воспроизводству рыбных ресурсов в фонде запаса рыболовных угодий страны уже стартовали.

БООР 25 апреля провело зарыбление двух водоемов в Минском районе - водохранилищ Дрозды и Криница. В эти водоемы было заселено два вида рыб - карп и щука. В водохранилище Криница выпустили 1450 кг карпа (2,9 тыс. особей) и 400 кг щуки (1 333 особи). В свою очередь водохранилище Дрозды пополнилось 3 150 кг карпа (6,3 тыс. особей) и 464 кг щуки (1546 особей).

Зарыбление водоемов проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов РГОО "БООР".

Мероприятия по зарыблению водоемов, находящихся в фонде запаса рыболовных угодий, будут продолжены в ближайшее время.-0-