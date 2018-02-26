Более 5 тыс. безвизовых туристов посетили Гродно с начала года

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. безвизовых туристов посетили Гродно с начала 2018 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

"Несмотря на то, что февраль далеко не самый активный в плане туризма период, отмечаем положительную динамику, рост интереса иностранцев к региону. Каждые выходные ставятся новые рекорды по количеству безвизовых туристов, посетивших город. Если в январе по субботам эта цифра составляла около 200-250 человек, то в последний уик-энд их приехало свыше 400. В выходные едут в основном организованные группы, а в будние чаще город посещают индивидуальные туристы. В некоторые дни в город прибывают до 100 человек", - отметили в управлении.

С начала года Гродно и окрестности посетили свыше 5 тыс. туристов более чем из 20 стран. За аналогичный период 2017 года в областной центр въехали около 2,5 тыс. безвизовых туристов. Традиционно в числе лидеров гости из Польши, Литвы и Латвии. Чаще всего туристы приезжают не на один день, а на несколько: наибольшей популярностью пользуются двух- трехдневные туры в выходные.

С 1 января вступил в силу указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-