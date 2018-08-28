Более 5 тыс. кружков работают в учреждениях допобразования Гродненской области

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. объединений по интересам действуют в учреждениях допобразования Гродненской области, сообщили БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

В системе дополнительного (внешкольного) образования региона функционирует свыше 40 учреждений. У детей есть возможность выбора из более чем 5 тыс. объединений по интересам художественного, туристско-краеведческого, эколого-биологического, технического, спортивно-оздоровительных и других направлений. Учреждения допобразования выступают центрами для организации содержательного досуга и проведения культурно-массовых мероприятий. Многие из них стали площадкой для становления юных звезд, исследователей и первооткрывателей.

Активно работали кружки и объединения по интересам в летний период. Ежедневно различными формами занятости в учреждениях дополнительного образования региона были заняты около 3 тыс. детей. К новому учебному году все учреждения уже готовы.

"Старт новому сезону будет дан 1 сентября. В Гродно пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею системы дополнительного образования. Этот праздник для многих поколений девчонок и мальчишек. Ведь для кого-то занятия в кружках позволили определиться с профессией, кто-то выбрал дело по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало началом личной истории успеха", - отметили в главном управлении образования.

Начнется праздник шествием учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования областного центра по улице Советской. В парке им. Жилибера откроются интерактивные и игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества, пройдут многочисленные мастер-классы и спортивные соревнования. Свое творчество на концерте представят ведущие образцовые детские коллективы.

Нередко учащиеся системы допобразования становятся победителями и лауреатами различных конкурсов и турниров. Например, уже в 2018 году значимыми для Гродненской области стали результаты международных фестивалей-конкурсов "Творчество без границ" и "Новые вершины", республиканского конкурса "Юные таланты Беларуси", республиканской спартакиады по техническим видам спорта "ТехноСпорт", чемпионата мира и Европы по шашкам.-0-