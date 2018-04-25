25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 организаций Минска предлагают безработным общественные оплачиваемые работы, сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В основном граждане направляются на объекты жилищно-коммунального хозяйства, строительства, озеленения. Наибольшей популярностью пользуются Минский зоопарк и Ботанический сад НАН Беларуси. Планируется привлекать минчан и к сельскохозяйственным работам, в частности ведется сотрудничество с Минской овощной фабрикой.

Также Татьяна Кудевич проинформировала, что на весенне-летний период сформирован банк данных сезонных и временных работ, в нем содержится в среднем около 100 вакансий в различных сферах. Их перечень обновляется ежедневно.

Общественные оплачиваемые работы организуются для стимулирования временной занятости граждан, испытывающих трудности в поиске постоянного рабочего места. С начала года в них приняли участие около 500 человек.

Всего в Минске в I квартале в активные программы содействия занятости населения были вовлечены 1,7 тыс. безработных граждан, по направлению органов по труду, занятости и социальной защите населения трудоустроено более 1,5 тыс. человек. За содействием в трудоустройстве обратились свыше 2,8 тыс. человек, статус безработного получили почти 2 тыс. граждан - на 56% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-