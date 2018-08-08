8 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 50% площадей зерновых убрано в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

По состоянию на 8 августа в области убрано 52,3% площадей, или 163,6 тыс. га. Намолочено 441,3 тыс. т зерна при средней урожайности 27 ц/га.

Самый высокий урожай собирают труженики села Полоцкого района (34 ц/га), Оршанского (33,1 ц/га), Верхнедвинского (33 ц/га) и Витебского (32,6 ц/га) районов. Больше всего площадей убрано в Глубокском (73,4%), Чашникском (69,4%), Поставском (68,1%), и Полоцком (61%) районах.-0-