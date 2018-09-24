Более 6 тыс. минских водителей в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 6 тыс. минских водителей, по предварительным данным, в День без автомобиля бесплатно воспользовались метро, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается наземного транспорта, то, по оценке комитета, отказались от личного авто около 15 тыс. человек. "В прошлом году в метро поехали почти в три раза больше - 16,5 тыс. водителей. Акция проводилась в будний день, сыграла роль погода", - отметил Сергей Масляк.

Он напомнил, что бесплатный проезд в общественном транспорте 22 сентября был возможен при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Также в городе во время акции проведен эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрытом участке ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова. Результаты мониторинга будут известны 26 сентября.

День без автомобиля завершил Европейскую неделю мобильности. В этом году ее девиз "Мультимодальность - выбирай и двигайся!". В республике для участия в неделе зарегистрировалось 68 населенных пунктов.

На ул. Ленина прошел экологический праздник. Для гостей проводились игры, конкурсы, концерт, экологические мастер-классы. В ночной велопрогулке к Национальной библиотеке приняли участие около 1 тыс. велосипедистов, украсивших транспорт светящимися элементами.

Как сообщалось, ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого - "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.-0-