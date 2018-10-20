Более 60 авто пытались незаконно ввезти в ЕАЭС с начала года через Гродненскую таможню

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 автомобилей пытались ввезти на территорию ЕАЭС по поддельным документам или с перебитыми номерами через Гродненскую таможню, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
После проверок изъяты 30 легковых авто, 28 грузовиков и шесть полуприцепов общей стоимостью свыше Br2 млн.
В частности, возбуждено уголовное дело в отношении граждан России, которые незаконно перевозили через республиканские пункты таможенного оформления грузовые транспортные средства. Во время таможенного контроля они предъявляли свидетельства о регистрации иных автомобилей, стоящих на учете в России. Идентификационные номера видоизменялись, а регистрационные документы принадлежали уничтоженным в авариях машинам.
Дорогостоящие легковые автомобили из стран ЕС также пытались ввезти с использованием похищенных либо поддельных регистрационных номерных знаков Российской Федерации.-0-
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