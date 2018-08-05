5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60% площадей зерновых убрано в Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По состоянию на 5 августа в области убрано 64% площадей, намолочено более 908 тыс. т зерна, средняя урожайность составила 29,3 ц/га.

По общему намолоту лидируют: Слуцкий район - более 100 тыс. т, Несвижский - более 92 тыс. т. Третью строчку занимает Копыльский район - более 72 тыс.т, на четвертом месте Минский - 64 тыс. т, на пятом Пуховичский - почти 56 тыс. т.

Среди хозяйств по урожайности в тройке лучших Несвижский район - 44,7 ц/га, Дзержинский - 43,4 ц/га, Минский - 42,3 ц/га. В Клецком районе урожайность составляет 39,1 ц/га, в Молодечненском 36 ц/га.-0-