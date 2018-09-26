26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 650 дворов и 1 тыс. территорий предприятий благоустроено в Минске с начала года, сообщила сегодня журналистам начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева в пресс-центре БЕЛТА.

На трех дворовых территориях из 10 выполнен капитальный ремонт. На остальных объектах работы находятся в стадии завершения. Кроме того, отремонтировано более 800 тыс. кв.м покрытий улично-дорожной сети и дворовых проездов, оборудовано более 6 тыс. дополнительных парковочных мест. В городе высажено более 25 тыс. деревьев и 50 тыс. кустарников, для цветочного оформления использовано более 1,9 млн саженцев.

Марина Малаева напомнила, что недавно в Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее благоустройство, содержание и цветочное оформление объектов. Администрации районов представили объекты социальной сферы, торговли, промышленных предприятий, а также цветочные композиции. В лидерах по благоустройству и озеленению Центральный район, на втором месте - Заводской, на третьем - Фрунзенский.

Как сообщалось, победителем в номинации "Лучшее учреждение образования" стал детский сад №149 по ул. Лобанка (Фрунзенский район), в номинации "Лучшее учреждение здравоохранения" - 10-я городская клиническая больница по ул. Уборевича (Заводской район), в номинации "Лучшее комплексное благоустройство территорий объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания" - ресторан-клуб "Усадьба" по ул. Филимонова (Партизанский район).

Лучшим учреждением социальной защиты признан психоневрологический дом-интернат №4 по пр. Дзержинского (Московский район), среди промышленных предприятий и организаций на первом месте оказался Минский тракторный завод (Партизанский район). Наиболее привлекательной цветочной композицией комиссия посчитала "Жар-птицу" по пр. Дзержинского (Московский район). Также высокую оценку получили работы "Лявониха" вдоль Логойского тракта (Советский район) и "Юбилей" по Партизанскому проспекту (Заводской район).-0-

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