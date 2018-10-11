Более 80 внедорожников и квадроциклов: из центра Гродно стартовал трофи-рейд "Паплавы"

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из центра Гродно сегодня стартовал трофи-рейд "Паплавы" - соревнование по преодолению бездорожья, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде чем внедорожники и квадроциклы выйдут на маршрут, организаторы трофи-рейда решили дать возможность всем желающим познакомиться с техникой поближе. Более 80 машин выстроились сегодня утром на площади Советской. Каждая стартовала, проезжая через специальный подиум: ведущий рассказывал об экипаже, автомобиле, достижениях.

"Понятно, что это торжественное мероприятие. Все соревнования развернутся на бездорожье в окрестностях агрогородка Поречье Гродненского района, - рассказывает координатор гонки, член правления трофи-клуба "Беловежские зубры" Василий Черепок. - Возродили популярный трофи-рейд после трехлетнего перерыва. По количеству участников видим, что многие успели по нему соскучиться". Он отмечает, что трофи-рейд привлекает не только белорусских гонщиков, но и участников из-за рубежа. Немало джипов из России, Литвы, Польши, приехали экипажи из Латвии, Украины, Германии.

"Мы из Кельна. Любопытно проверить свои силы на новой для нас гонке. Пока все интересно: новые места, новые люди, новая техника, - делятся впечатлениями Мариус Марди и Давид Эмилиш из Германии. - Заодно посмотрели Брест, Пинск, Беловежскую пущу, в планах продолжить знакомство со страной".

Впервые заявился для участия в трофи-рейде и международный израильско-белорусский экипаж. Никита Грачев уже почти 30 лет живет в Израиле, недавно приобрел подготовленный УАЗ и несколько раз в год приезжает для участия в гонках по бездорожью в Беларуси. "Трофи-рейд - это целый комплекс из общения, адреналина, ярких впечатлений, необычной техники. Своеобразный способ активного отдыха, возможность по-настоящему отвести душу", - подчеркивает он.

В течение двух дней экипажам предстоит преодолеть несколько спецучастков. На каждом из них необходимо пройти по определенному маршруту, посетив все точки в навигаторе, а оказаться они могут в болоте или на лесной просеке. Победителей определят в семи категориях в зависимости от степени подготовки машины. Например, в самой простой можно выступать фактически на штатном внедорожнике, оснащенном домкратом, огнетушителем, аптечкой и другими прописанными в регламенте предметами. В самых сложных категориях выступают машины, специально подготовленные для преодоления тяжелых участков. Для них точки маршрута порой размещаются в таких местах, где и нога человека ступает нечасто.-0-

Фото Леонида Щеглова