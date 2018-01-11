Более 8,3 тыс. человек трудоустроены в Гомеле в 2017 году при содействии службы занятости

11 января, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. При содействии службы занятости в Гомеле в 2017 году трудоустроены более 8,3 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по труду, занятости и соцзащите Гомельского горисполкома Александр Ключинский.

В Гомеле в 2017 году при содействии управления по труду, занятости и социальной защиты постоянную работу получили более 8,3 тыс. человек (7,8 тыс. человек - в 2016 году), в том числе 6 тыс. безработных. При этом за минувший год обучение и освоение новых специальностей было организовано для 809 граждан. Содействие в организации предпринимательской деятельности с выделением субсидий оказано 91 безработному, на новое место жительства (туда, где есть работа) переселено три семьи, организована адаптация к трудовой деятельности 25 граждан с ограниченными возможностями.

По словам собеседника, для содействия в трудоустройстве граждан в Гомеле регулярно проводятся ярмарки вакансий и дни предприятий. Так, в 2017 году состоялось около 30 информационных мероприятий, с начала этого года - уже два. В январе дни предприятия были организованы при участии компании с польским капиталом "Делком-40", специализирующейся на выпуске мягкой мебели. "В этих двух ярмарках вакансий приняли участие порядка 300 гомельчан, половина из них были приглашены работодателем на повторное собеседование. Наличие на предприятии большого числа вакансий (швея, оператор станков с ПО, мастер швейного производства, столяр, комплектовщик мебели, укладчик-упаковщик, водитель погрузчика и др.) связано с увеличением производственных мощностей. Только с момента запуска первой очереди производства (осень 2016 года) на предприятие трудоустроено около 500 гомельчан, после выхода на полную проектную мощность там будет создано еще порядка 1,5 тыс. рабочих мест", - рассказал Александр Ключинский.

Он также проинформировал, что уровень безработицы в Гомеле составляет 0,7%. Коэффициент напряженности - 0,5. Это значит, что на 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных приходится более 3,1 тыс. вакансий.-0-