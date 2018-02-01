Более 90 домов в Минске в 2018 году оснастят элементами безбарьерной среды

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90 домов в Минске планируется оборудовать элементами безбарьерной среды в 2018 году, сообщила сегодня председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на заседании Мингорисполкома, на котором утверждены планы мероприятий по реализации в 2018 году государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

Также продолжится работа по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц. В частности, элементы безбарьерной среды появятся во дворце культуры "Лошицкий", Белорусском государственном молодежном театре, на стадионе "Динамо", в новом терапевтическом корпусе 4-й городской клинической больницы и др. Автобусный парк города пополнят 300 низкопольных автобусов и 60 электробусов.

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения направлено Br2,2 млн, в том числе Br1,5 млн из местного бюджета. По месту жительства инвалидов-колясочников создана безбарьерная среда на 91 объекте, элементами безбарьерной среды оборудованы 33 объекта социальной инфраструктуры - бассейны, поликлиники, аптеки, приобретено 20 низкопольных электробусов.

Жанна Романович отметила, что в каждом районе организованы постоянно действующие межведомственные комиссии по контролю за выполнением мероприятий по созданию безбарьерной среды с участием представителей общественных объединений, в прошлом году проведено 36 обследований объектов.-0-