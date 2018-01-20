Более 92% выдвиженцев зарегистрированы кандидатами в депутаты Гомельского облсовета

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами в депутаты Гомельского областного Совета зарегистрированы 147 из 159 выдвиженцев, что составляет 92,45% от числа подавших заявления. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель областной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.

В процессе регистрации 9 человек получили отказ. Среди основных причин - неправильное заполнение документов при сборе подписей, а также предоставление недостоверных сведений в декларациях. Еще три заявления о согласии баллотироваться были отозваны.

Избрать депутатов Гомельского областного Совета предстоит в 60 округах. В среднем конкурс на один депутатский мандат составляет 2,5 претендента. В одном из округов на одно место претендуют пять человек. В трех округах выборы будут проходить на безальтернативной основе.

В числе кандидатов в депутаты в областной Совет 10 претендентов в возрасте до 30 лет, 38 женщин, 25 депутатов действующего созыва. По сферам деятельности среди потенциальных депутатов в облсовет преобладают представители промышленности, транспорта и строительства (38%), образования, культуры, науки и здравоохранения (19%).

По словам Алексея Неверова, некоторые кандидаты уже приступили к ведению предвыборной агитации. Она продлится до 17 февраля включительно.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-