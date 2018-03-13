13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 9,4 тыс. школьников Гомельской области оздоровятся в лагерях на весенних каникулах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец.

"По предварительным данным, в Гомельской области в период весенних каникул с 25 марта по 1 апреля будут функционировать около 370 оздоровительных лагерей дневного пребывания различного профиля. Они будут организованы на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, в том числе около 50 - на базах специализированных учебно-спортивных заведений. Оздоровиться и с пользой провести время в них смогут более 9,4 тыс. детей", - отметил Василий Зубец.

В Гомельской области на удешевление стоимости путевки выделено из средств республиканского бюджета более Br230 тыс., на один койко-день - Br4,20. Средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря региона составит для детей 6-10 лет - Br36,19, 11-13 лет - Br39,63, 14-17 лет - Br41,95.

Как и раньше, особое внимание в каникулярный период будет уделено оздоровлению ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на различных видах учета, на внутришкольном контроле.

Программы пребывания в лагерях разработаны с учетом интересов школьников и включают множество различных мероприятий. "В течение смены в лагерях пройдут волонтерские утренники, различные конкурсы и игры, запланированы познавательные экскурсии, кинопоходы. Продемонстрировать свою физическую подготовку и проверить силы ребята смогут в эстафетах, спортландиях и т.д. О мужестве, героизме, любви к родине пойдет речь на встречах с ветеранами Великой Отечественной войны", - рассказал начальник представительства.

Еще одно важное направление в работе лагерей - профилактика детского травматизма. Планируется, что во время весенних каникул совместно с учреждениями культуры, представителями ИДН, ГАИ, ОСВОД, МЧС, РОВД в лагерях будут проведены тематические беседы "Правонарушения и ответственность за них", "Профилактика травматизма и меры предосторожности", "Здоровый я - здоровая страна". "Основные усилия всех заинтересованных служб будут направлены на то, чтобы отдых детей был активным, полезным и безопасным", - резюмировал Василий Зубец.-0-