Более 960 молодых педагогов приступили к работе в школах Минской области

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях образования центрального региона в новом учебном году приступили к работе более 960 молодых педагогов, сообщили БЕЛТА в Минском областном объединении профсоюзов.

"Ежегодно в Минскую область прибывает более 6,5 тыс. молодых специалистов. Из них более 2 тыс. распределяются в сельскую местность, трудоустраиваясь в сельхозорганизации, учреждения культуры, здравоохранения, образования. В частности, к работе в сфере образования в новом учебном году приступили 965 молодых специалистов", - отметили в организации.

Особое внимание областное объединение профсоюзов уделяет вопросам оплаты труда. Молодые учителя получают прибавку к зарплате и дополнительные 5 дней к отпуску. "Соответствующая норма распространяется на хорошо зарекомендовавших себя специалистов третьего года работы, с которыми заключается контракт на максимальный срок", - уточнили в профсоюзе.

"Остается актуальной и проблема оплаты труда работников, сопровождающих учащихся во время подвоза в учреждения образования. Сейчас она решается за счет стимулирующих выплат. Однако таким образом данные учреждения образования оказываются в неравных условиях с теми, где подвоза нет, поскольку вынуждены тратить часть средств на оплату за эту работу. Мы направили соответствующее предложение по усовершенствованию законодательства в адрес ЦК отраслевого профсоюза", - добавили в организации.-0-