Более Br1,8 млн направят на модернизацию котельной в Ошмянах

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики в 2018 году выделит Br1,85 млн на модернизацию котельной по ул. Строителей в Ошмянах с установкой котла на местных видах топлива. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 февраля №122, которое официально опубликовано сегодня на
Денежные средства будут выделены Ошмянскому районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики на безвозвратной основе.
Гродненскому облисполкому поручено обеспечить контроль за целевым использованием выделяемых средств.-0-
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