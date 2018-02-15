Более Br1,8 млн направят на модернизацию котельной в Ошмянах

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики в 2018 году выделит Br1,85 млн на модернизацию котельной по ул. Строителей в Ошмянах с установкой котла на местных видах топлива. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 февраля №122, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Денежные средства будут выделены Ошмянскому районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики на безвозвратной основе.

Гродненскому облисполкому поручено обеспечить контроль за целевым использованием выделяемых средств.-0-