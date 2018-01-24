Более Br55 млн направят на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2018 году

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. На реализацию инвестиционной программы в текущем году в Брестской области направят более Br55 млн. Это предусмотрено решением областного Совета депутатов, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Программа разработана с целью эффективного использования средств областного бюджета и других источников финансирования, их концентрации на вводимых в эксплуатацию в 2018 году объектах, а также стройках, имеющих высокую степень готовности. В частности, из областного бюджета на объекты строительства планируется направить Br55,6 млн. В перечень включены 72 объекта.

Значительная часть средств предусмотрена для жилищного строительства. Работы по застройке жилых кварталов будут вестись в Бресте, Барановичах, Пинске, Березе, Иваново, в д. Турна Малая Каменецкого района, д. Арабники и пос. Солнечный Пружанского района. Также деньги направят на возведение четырех детских домов семейного типа в Бресте, Пружанах и Пинском районе, детского сада, средней школы и школы-сада в заречных микрорайонах областного центра, детского сада-яслей в микрорайоне Боровки в Барановичах и детсада в микрорайоне Радужный в Пинске.

Региональная инвестпрограмма предусматривает выделение средств на реконструкцию здания по ул.Советская в Пинске под отделение лучевой терапии межрайонного онкологического диспансера, ремонт помещений радионуклидной лаборатории под установку эмиссионного томографа в областном онкологическом диспансере. Будет проведена реконструкция зданий Кобринского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов, в Шерешевском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Пружанском районе планируется построить столовую. В том числе финансирование направят на продолжение работ по восстановлению Коссовского дворцово-паркового ансамбля, реконструкции театра кукол в Бресте, а также на строительство учебно-спортивного центра с реконструкцией здания по ул. Пригородная в областном центре.

Существенные вложения запланированы в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В частности, будут вестись работы по реконструкции станции очистки сточных вод в Пинске, водозаборов в Ганцевичах и Жабинке, очистных сооружений в Иваново и Лунинце, а также строительстве станций обезжелезивания в агрогородке Хотислав Малоритского района и деревни Малая Колпеница Барановичского.

Областная инвестиционная программа также включает объекты, которые возводятся к 1000-летию Бреста. Из областного бюджета профинансируют строительство нового автовокзала и реконструкцию Кобринского путепровода.-0-

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