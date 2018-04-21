21 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Более Br800 тыс. планирует заработать Могилевская область на республиканском субботнике 21 апреля. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В регионе трудятся более 320 тыс. человек, - уточнил руководитель области. - Они принимают участие в наведении порядка на земле: благоустройстве мест массового отдыха людей, уборке территорий лесопарковых зон и придорожных полос, посадке деревьев. Особое внимание уделено обустройству к предстоящим майским праздникам воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил, а также подготовке детских оздоровительных лагерей к летнему сезону".

Во время устройства лестничного спуска

Только в Могилеве в списке по благоустройству несколько сотен объектов. Например, руководство города и области было задействовано на бетонировании лестничного марша и формировании откосов на фонтане и спуске с площади Орджоникидзе на улицу Большая Гражданская - к парку в Подниколье. Объект находится в стадии завершения - основные виды работ будут выполнены уже к началу июля. Совсем скоро эта территория станет излюбленным местом отдыха горожан.

"Этот объект выбран одним из мест проведения субботника не случайно, - отметил Владимир Доманевский. - Есть поручение главы государства благоустроить эту территорию, чтобы жители и гости областного центра смогли здесь отдыхать и проводить время с пользой. Тем более Год малой родины подразумевает наведение порядка и обустройство тех мест, где человек родился и живет".

Глава региона обратил внимание, что многие уроженцы Приднепровского края, которые в настоящее время работают за пределами области, и руководители республиканского уровня, начинавшие свой трудовой путь на могилевской земле, охотно приняли участие в субботнике на малой родине. Так, вместе с представителями облисполкома на лестничном спуске с площади Орджоникидзе трудились министр архитектуры и строительства Анатолий Черный и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. В высадке деревьев и декоративных кустарников на территории парка в Подниколье принял участие заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

Половина заработанных на субботнике денежных средств будет направлена Могилевским облисполкомом на благоустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону. Оставшиеся 50% будут перечислены Министерству финансов. В перспективе их направят на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также на приобретение резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.-0-

Фото "Могилевские ведомости" - БЕЛТА.