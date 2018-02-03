Более Br900 млн направят на реализацию инвестпрограммы Минска в 2018 году

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br900 млн направят на реализацию инвестиционной программы Минска в 2018 году. Это предусмотрено решением Минского городского Совета депутатов №370 от 21 декабря 2017 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Программа разработана с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города Минска, направляемых на капитальное строительство. Основными ее принципами являются концентрация средств бюджета города Минска на вводимых в эксплуатацию в 2018 году объектах, на объектах, имеющих высокую степень готовности, сокращение объемов сверхнормативного незавершенного строительства.

Из общей суммы финансирования около Br863 млн - средства бюджета города Минска, Br45 млн - кредитные ресурсы банков. На погашение процентов и основного долга по кредитам, привлеченным на финансирование инвестпрограммы, в том числе по ранее выданным кредитам банков на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, по кредитам, привлеченным под гарантию Минского городского исполнительного комитета, предусматривается более Br143 млн.

На строительство объектов в сфере жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства по инвестпрограмме предусматривается направить около Br240 млн средств бюджета города. Основными направлениями бюджетного финансирования здесь являются объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, жилые помещения социального пользования государственного жилого фонда, а также реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц и дорог, благоустройство территории Минска.

В сфере здравоохранения инвестпрограммой предусматривается направить более Br117 млн на реконструкцию существующих корпусов и строительство новых зданий городских больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений.

В сфере образования планируются инвестиции в объеме около Br91,5 млн средств бюджета, которые будут направлены на строительство учреждений дошкольного и общего среднего образования в районах жилой застройки Каменная Горка, Дружба, Лошица, в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева.

В сфере физической культуры и спорта около Br76 млн планируется направить на реконструкцию комплекса объектов стадиона "Динамо", строительство центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике по проспекту Победителей, крытых теннисных кортов по улице Жудро и других объектов.

Около Br12,5 млн планируется направить на реконструкцию зданий и учреждений культуры, исторического центра Минска.

В сфере социальной защиты около Br11,85 млн направят на реконструкцию психоневрологического дома-интерната №1 в деревне Острошицкий городок Минского района, дома-интерната для престарелых и инвалидов №2 Минска, расположенного по улице Ангарской, детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, расположенного по улице Выготского, и других учреждений данной сферы.

В сфере транспорта инвестпрограммой предусматривается финансирование в объеме более Br177 млн, из них средства бюджета Минска - более Br132 млн, кредитные ресурсы банков - Br45 млн.

В сферах сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности планируется финансирование в сумме Br6 млн из средств бюджета Минска.

За счет средств бюджета Минска планируется финансирование объектов в сферах общегосударственной деятельности в сумме около Br10,6 млн, судебной власти, правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности - около Br14 млн, а также в другой деятельности в области национальной экономики - Br6 млн.-0-