27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более половины площадей зерновых убраны в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

На утро 27 июля зерновые в регионе обмолочены на 187,4 тыс. га, что составляет 57% плановых площадей. Собрано свыше 555 тыс. т зерна при урожайности 29,6 ц/га. В лидерах жатвы Брестский район, где зерновые убраны на 80% площадей. С небольшим отставанием за ним идут Каменецкий (75%), Пружанский (73%) и Березовский (70%) районы. "Дожди сдерживают темпы уборочных работ. Сейчас в среднем по области за день хозяйства убирают около 4% площадей. Для нас это не показатель, технические возможности позволяют в среднем убирать не меньше 6%", - отметил Виталий Рудь.

В области уже 10 экипажей комбайнеров намолотили более 1 тыс. т зерна нового урожая. Намолот семейного экипажа Валерия и Татьяны Кухта из ОАО "Беловежский" Каменецкого района уже превысил 1,5 тыс. т. К этому рубежу приближается экипаж Анатолия Вороновича и Григория Дашкуна из ОАО "Снитово-Агро" Ивановского района (1,25 тыс. т зерна). Тройку лидеров замыкают отец и сын Сергей и Владимир Пашкевичи из ОАО "Савушкина пуща" в Каменецком районе (1,14 тыс. т).

Сегодня в "Беловежском" будут чествовать очередного передовика жатвы. Водитель Степан Царук первым в области перевез с поля более 2 тыс. т зерна. Благодарность за самоотверженный, добросовестный труд от губернатора Анатолия Лиса одному из лучших работников ОАО вручит председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Кулак. Также Степан Царук получит премию облисполкома в размере 20 базовых величин (1 БВ - Br24,5).-0-