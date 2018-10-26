26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Браславский торфобрикетный завод завершил реконструкцию производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Раков.

Реконструкция началась в 2015 году. За истекший период построены новые топочно-сушильное и подготовительное отделения, полностью обновились бункер для сырья, склад и навес для готовой продукции, брикетный цех, в котором взамен выработавшего свой ресурс оборудования смонтирована новая производственная линия, преимущественно отечественного производства, что позволит увеличить мощности завода по выпуску торфобрикетов на 33% до 40 тыс. т в год. Здание старого брикетного цеха реконструировано под административно-бытовой корпус с целью улучшения условий труда работников.

"Ожидается, что обновление завода позволит в несколько раз увеличить прибыль от реализации и на 10% снизить объем материальных затрат в структуре себестоимости продукции", - отметил Сергей Раков.

Общий объем инвестиций на проект составил Br10,5 млн. Часть средств направило предприятие, основную долю составило финансирование из внебюджетного инвестиционного фонда Минэнерго.

Торжественное открытие завода после реконструкции состоится сегодня с участием представителей Минэнерго, ГПО "Белтопгаз", местных органов власти.

ОАО "ТБЗ Браславский" специализируется на производстве торфобрикетов и фрезерного торфа для предприятий ЖКХ. -0-