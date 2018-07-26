Брест и китайский Байинь стали городами-побратимами

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест и китайский Байинь (провинция Ганьсу) сегодня заключили соглашение о побратимских связях, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук и заместитель секретаря народного правительства Байиня Чжан Гожон. Договор предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в промышленности, предпринимательстве и торговле, социальной сфере, экологии, местном самоуправлении и молодежной политике.

Стороны договорились обмениваться делегациями, передовым опытом, организовывать выставки и ярмарки предприятий Бреста и Байиня. Также планируется реализовывать совместные проекты.

"Наши отношения завязались в 2016 году. Во время нынешнего визита мы хотим более детально познакомиться с Брестом, изучить потенциал для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделяется торговле, логистике, поскольку наши города - важные пункты в новом Шелковом пути", - отметил Чжан Гожон. В свою очередь Вадим Кравчук добавил, что это соглашение о партнерстве станет очередным шагом укрепления межрегиональных отношений Беларуси и Китая.

Сегодня проходит первый экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста. Его участниками стали представители 13 зарубежных делегаций. Во время пленарной части мероприятия было заключено около 20 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Во второй половине дня иностранные гости знакомятся с инфраструктурой Бреста, посещают предприятия, организации и учреждения.

Экономический форум посвящен 999-й годовщине областного центра.-0-