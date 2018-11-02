Брестчанам в Год малой родины предлагают рассказать о семи чудесах своего города

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский горисполком в Год малой родины организовал опрос, в котором предлагает местным жителям рассказать о семи чудесах своего города, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

"Брест как город с богатой 1000-летней историей имеет множество интересных мест на своей карте: будь то здание, улица или скульптурная композиция. Предлагаем принять участие в опросе "7 чудес города Бреста" и внести свои предложения на эту тему. Каждый может назвать любимую достопримечательность", - отметили организаторы.

Опрос стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. Свои идеи можно отправлять по адресу электронной почты ispolkombrest@brest.by c пометкой "7 чудес города Бреста". Предложенные участниками варианты будут публиковаться на официальном сайте Брестского горисполкома. По итогам акции планируется создать оригинальные материалы, которые будут размещены на остановках общественного транспорта областного центра.

Цель акции - выяснить, какие места наиболее популярны у местных жителей, повысить интерес к городской культуре, а также привлечь к Бресту еще большее внимание со стороны гостей.-0-