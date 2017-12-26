Брестская область планирует привлечь в 2018 году не менее $60 млн ПИИ на чистой основе

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область планирует привлечь в 2018 году не менее $60 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, сообщил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии областного Совета депутатов председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что почти половина этой суммы будет обеспечена за счет реинвестирования прибыли ранее пришедшими иностранными компаниями. Не менее $9 млн поступлений планируется от реализации уже начатых инвестиционных проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций. Кроме того, ожидается начало реализации новых проектов. Так, в Кобринском районе стартует проект ООО "БТВ-Агро" по организации производства мицелия с объемом инвестиций в $4,4 млн. В Пинском районе ООО "Биолоджико Компани" намерено вложить $1,1 млн в развитие кооперации с СУП "Кончицы Агро". В Столинском районе ООО "ТерраСорб" планирует начать проект "Создание производства сорбентов на основе торфа" на сумму $400 тыс.

По словам губернатора, продолжится работа по заключению новых инвестиционных договоров, в том числе с иностранными инвесторами. С этой целью в регионе сформирован перечень из 114 земельных участков общей площадью около 278 га, предназначенных для предоставления инвесторам. Разработано 22 инвестиционных предложения в различных сферах на общую сумму более $110 млн. Сформирован перечень из 23 открытых акционерных обществ, акции которых предлагаются к продаже с общей балансовой стоимостью $20,3 млн. В их числе СПК "Батчи" Кобринского района, пакет акций которого оценивается в $3 млн, ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" в Дрогичинском районе - $2,7 млн, ОАО "Пинский завод средств малой механизации" - $2,2 млн.

В настоящее время в Брестской области реализуются 23 инвестиционных проекта. Ожидается, что по итогам 2017 года поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе составит $48 млн.-0-

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