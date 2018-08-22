Брестская областная больница почти вдвое нарастила экспорт медуслуг

22 августа, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Экспорт медицинских услуг в Брестской областной больнице за первое полугодие вырос почти в 2 раза, сообщил сегодня на коллегии управления здравоохранения облисполкома главный врач больницы Александр Карпицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

За январь-июнь на медицинском туризме областная больница заработала $531 тыс., что составило 39% дохода от внебюджетной деятельности. За аналогичный период прошлого года на экспорте своих услуг лечебное учреждение заработало $282 тыс. В среднем ежегодно Брестская областная больница оказывает медицинскую помощь 350-370 иностранным гражданам. Основную массу плановых пациентов составляют украинцы, россияне, жители Казахстана. Эпизодически экстренную медицинскую помощь брестские врачи оказывают представителям разных стран мира.

"Из больших операций, которые мы выполняем, у иностранцев востребованы пересадка органов, операции на сердце, эндопротезирование крупных суставов. Кроме того, в терапевтических отделениях - ревматологическом, гастроэнтерологическом - оказывается консервативное лечение. Также у иностранцев популярны диагностические методы исследования - компьютерная, магниторезонансная томографии. Чаще всего за этим обращаются люди, которые отдыхают в близлежащих санаториях", - сказал главврач больницы.

Коллектив учреждения намерен и в дальнейшем повышать уровень медуслуг. Областная больница первой в регионе среди учреждений здравоохранения разработала, внедрила и сертифицировала систему менеджмента качества (СМК) по ISO 9001. Сегодня на коллегии больнице был вручен соответствующий сертификат на русском и английском языках. "Это прежде всего говорит о качестве оказываемой учреждением медицинской помощи и стимулирует двигаться вперед", - отметил Александр Карпицкий.

Как сообщила директор Брестского центра стандартизации, метрологии и сертификации Нина Бусень, в ближайшее время сертификаты соответствия системы управления качеством оказания медицинских услуг и системы управления охраной труда получит Брестская городская больница.

В Беларуси сертификаты СМК имеют 13 учреждений здравоохранения Гродненской области, 7 учреждений здравоохранения - в Минске, 5 - в Гомельской области, 2 - в Витебской.-0-