Брестская таможня организует на каникулах турнир по мини-футболу

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартует городской детский турнир по мини-футболу "Кубок Меркурия", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.

Состязания, которые пройдут на площадке средней школы №1 Бреста, проводят уже в третий раз. С каждым годом они завоевывают все большую популярность у школьников областного центра. На первом турнире за победу боролись команды из шести учреждений образования, на втором их было вдвое больше. В этом году заявились учащиеся 16 школ областного центра.

Участники распределены на четыре группы. С 29 октября по 3 ноября они сыграют по круговой системе. "Возобновится турнир на зимних каникулах. Согласно занятым местам на групповом этапе и турнирной сетке все участники продолжат борьбу за награды в 1/8 финала. Решающие игры плей-офф запланированы на 24-28 декабря", - пояснили организаторы.

Победители и призеры турнира будут награждены кубками, дипломами и медалями. Команда-триумфатор также получит комплект игровой формы. Кроме того, будут поощрены лучшие игроки каждой дружины, определены победители в индивидуальных номинациях (защитник, вратарь, нападающий, тренер).

"Кубок Меркурия" проводится для привлечения детей к спорту, популяризации мини-футбола. Для ребят это возможность разнообразить досуг во время каникул, обзавестись новыми знакомствами. Например, в день открытия турнира состоится встреча учащихся таможенных классов СШ №1 Бреста и верхнедвинской гимназии. Ребята обменяются впечатлениями об учебе, вместе посмотрят матчи. Также гостей из Витебской области ожидает обзорная экскурсия по Бресту", - отметили в Брестской таможне.

Организаторами детского турнира по мини-футболу являются Брестская таможня, общественное объединение "Спортивный клуб "Меркурий" при поддержке горисполкома и средней школы №1 Бреста.-0-