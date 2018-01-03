Брестский ДСТ заключил договоры на ремонт дорог в Киевской области

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дорожно-строительный трест №4 г.Бреста" заключило договоры на ремонт дорог в Киевской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного инженера по внешнерегиональной деятельности ДСТ, глава представительства ОАО в Украине Александр Зарецкий.

Брестчане признаны победителями аукциона по ремонту дороги Комаровка-Небелица. На участке протяженностью 9 км специалисты треста уже начали работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле. Стоимость проекта - около $250 тыс.

В портфеле брестских дорожников на 2018 год есть еще два контракта на общую сумму более $900 тыс. Как только установится благоприятная погода, рабочие приступят к ремонту 1,5-километрового отрезка дороги Липовка-Березовка, а также участка длиной 6 км трассы Иванков-Радомышль. Сдать оба объекта планируется до конца года.

Дорожно-строительный трест Бреста начал осваивать рынок Украины в 2017 году. Там было создано ООО "Совместное украинско-белорусское предприятие "Белавтодор-Украина". В августе брестчане заключили договор со службой автомобильных дорог в Житомирской области. Представители Беларуси победили в торгах на текущий ремонт дороги Глубочица-Станишовка через Калиновку. Работы на объекте стоимостью более $916 тыс. завершены.

"На рынке Украины мы делаем первые шаги. Было много нового, изучали законодательство, опробовали объекты. На текущий год уже заключили контракты почти на $1 млн. На этом не останавливаемся, будем продолжать участвовать в аукционах", - подчеркнул Александр Зарецкий.-0-

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