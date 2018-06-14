БРСМ Минска проведет спортфестиваль для трудных подростков

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской спортивный фестиваль "Полоса препятствий" среди несовершеннолетних, с которыми ИДН проводит индивидуальную профилактическую работу, состоится 15 июня в поселке Ратомка, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Фестиваль соберет команды (по 5 человек) от каждого района столицы. Во время соревнований ребята смогут испытать свои силы и показать навыки в преодолении вершины скалодрома, перетягивании каната, пройдут полосу с подвешенными препятствиями, освоят катание на летних лыжах и примут участие в игре по лазертагу. "Мы постоянно работаем с такой категорией молодежи в сотрудничестве с ИДН, выбираем разные форматы мероприятий на базе учебных заведений и не только. А в этот раз решили провести выездной спортивный фестиваль, ведь лето - пора активности, нужно дать выход энергии подростков", - отметили организаторы.

Ребят также ожидает показательное выступление сотрудников ОМОНа, увлекательный квест на знание правил дорожного движения.

Победители городского спортивного фестиваля получат благодарности и дипломы от Минской городской организации БРСМ.-0-