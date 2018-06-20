БРСМ планирует организовать в Минске встречу юных футболистов с Марадоной

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ планирует провести встречу юных футболистов с легендарным аргентинским игроком Диего Марадоной, который возглавил брестское "Динамо", сообщила сегодня журналистам первый секретарь Фрунзенской районной организации БРСМ Марта Ганцовская на пресс-конференции, посвященной Дню молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча станет одним из мероприятий молодежного проекта "Вперед, столица!". Ожидается, что она пройдет в августе или сентябре.

"Проект во Фрунзенском районе стартовал со встречи с известным футболистом, игроком борисовского БАТЭ Александром Глебом, которая состоялась 5 июня на футбольной площадке средней школы №151. В ней приняли участие воспитанники детского дома №5, где сформирована перспективная футбольная команда", - рассказала Марта Ганцовская.

Встречи титулованных спортсменов с ребятами из дворовых команд и детских домов будут проводиться все лето. Во Фрунзенском районе акцент сделают именно на футболе.

"Для юных спортсменов такие мероприятия очень важны. Встреча с Александром Глебом вдохновила их дальше идти к своей мечте. Следующая встреча с одним из спортсменов пройдет во дворе по пр. Пушкина в районе средней школы №96", - сказала Марта Ганцовская.-0-