БРСМ предлагает создать в Минске городской студенческий совет и учредить премию для активистов

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БРСМ предлагает создать в Минске городской студенческий совет и учредить специальную премию для активистов. Инициативы обсуждались сегодня в городской ратуше во время открытого диалога "В союз с друзьями", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы хотим усилить роль союза молодежи в жизни учебных заведений. Студенческий совет объединит лучших студентов города, лидеров БРСМ, проректоров по воспитательной работе и может стать эффективной площадкой для диалога, обмена опытом. Он будет способствовать тому, чтобы студенческие проекты получали поддержку на городском и республиканском уровнях. Специальная премия для молодежи позволит поощрять тех, кто принимает активное участие в общественной жизни, волонтерском и студотрядовском движении", - отметил первый секретарь городской организации БРСМ Сергей Клишевич.
Сегодняшнее мероприятие - возможность обсудить конкретные направления реализации молодежной политики. В нем участвуют первокурсники столичных вузов - активисты БРСМ, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований.
Открытый диалог посвящен дню рождения молодежной организации. Для ребят провели экскурсию по городской ратуше, презентовали проекты "100 идей для Беларуси", "Мой родны кут" и др.-0-
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