БРСМ в Минске проведет конкурс селфи среди молодых избирателей

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ проведет конкурс селфи, сделанных на избирательных участках, сообщили БЕЛТА в организации.

Принять участие в конкурсе сможет каждый молодой избиратель. Для этого с 13 по 18 февраля необходимо сфотографировать себя на избирательном участке и разметить снимок в социальной сети "ВКонтакте" с хештегами #Молодежь_выбирает #Выборы2018. Затем по 21 февраля в официальной группе организации пройдет открытое голосование за представленные снимки. Победители, а также авторы 50 лучших работ получат сувениры.

Подробнее о конкурсе можно будет узнать во время тренинга для волонтеров БРСМ "Доброе сердце" по оказанию помощи маломобильным избирателям, который пройдет на избирательном участке №11 (гимназия №36) 7 февраля.

Также в горкоме напомнили, что в преддверии выборов во всех регионах страны проходит акция "Молодежь решает". Избиратели могут написать пожелания потенциальным депутатам, направив их в специальные ящики, установленные в местах проведения пикетов БРСМ в поддержку кандидатов, а также во время молодежных акций, посвященных избирательной кампании. Кроме того, запущено мобильное приложение "Голосую", которое позволяет сориентироваться в расположении избирательных участков.-0-