БСЖ проводит в Молодечно выездное заседание по проектам для Целей устойчивого развития

23 июня, Молодечно /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выездное заседание правления Белорусского союза женщин, которое проходит сегодня в Молодечно, посвящено проектам Минской областной организации БСЖ по реализации Целей устойчивого развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания участниц находятся инициативы областной организации союза, в том числе производственные и творческие, которые имеют социальную значимость. Речь идет о работе по повышению статуса женщин в обществе, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, популяризации семейных ценностей и материнства, пропаганде здорового образа жизни.

Члены правления Белорусского союза женщин, а также председатели областных организаций союза, члены президиума и правления Минской областной организации изучают позитивный опыт деятельности Молодечненской районной организации БСЖ. Женщины познакомятся с работой первичных организаций союза на предприятиях и в учреждениях Молодечно. Они также примут участие в открытии художественного пленера "Молодечно Art-2018", посвященного Году малой родины, с участием художников из Беларуси, России, Китая, Украины, Литвы и Индии.-0-