Бывший ученик купил здание школы в Оршанском районе для развития малой родины

15 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Вовлечение в оборот неиспользуемого здания бывшей школы в деревне Пищалово Оршанского района позволит ООО "Калина" удвоить производственные мощности по выпуску фармацевтической продукции, а также сохранить и развивать социальную инфраструктуру населенного пункта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Владимир Мурашко, который является выпускником Пищаловской средней школы 1995 года.

Предприятие приобрело недвижимость по результатам аукциона, организованного комитетом "Витебскоблимущество", за Br27,2 тыс. с учетом возмещения расходов балансодержателю на оформление документов на имущество. В состав лота вошли двухэтажный корпус школы (1968 года постройки) общей площадью почти 1,7 тыс. кв.м с инфраструктурой, а также земельный участок свыше 1,1 га, передаваемый в аренду на 66 лет. "У здания три крыла, из которых два мы намерены отремонтировать и модернизировать под производственную деятельность, а та часть, где расположены спортивный и актовый залы, столовая, сохранит функциональное назначение и будет служить местным жителям", - пояснил Владимир Мурашко.

ООО "Калина" занимается выращиванием лекарственных растений и выпуском лекарственных средств, сборов, а также продукции растениеводства. За счет бывших учебных помещений предприятие рассчитывает расширить производственную площадку по переработке собственного сырья и выпуску готовой продукции. Это позволит примерно в два раза нарастить производственные мощности, создать около десяти рабочих мест, а также увеличить экспортные возможности предприятия, чему компания придает первостепенное значение.

Что касается социальной части проекта, то основная цель предпринимательской инициативы - сохранить привлекательность жизни в деревне, которая для Владимира Мурашко является малой родиной и где базируется руководимое им предприятие. "Мой отец отработал здесь почти 36 лет, возглавлял местный колхоз, который, к слову, и строил в свое время школу, так что после ее закрытия в 2017 году появилось желание предпринять что-нибудь для сохранения здания", - сказал предприниматель.

Помимо модернизации бывших школьных помещений, предполагается обновить инфраструктуру для здорового образа жизни на базе бывшего школьного стадиона с футбольным полем и спортплощадкой. Сегодня в деревне более 100 домов, проживают и пенсионеры, и молодежь, поэтому есть потребность в организации различных мероприятий (свадьбы, дни рождения), которые можно будет проводить в обновленной столовой, актовом зале школы, уверен Владимир Мурашко. Будут востребованы и спортивные объекты. За счет сохранения и обновления социальной инфраструктуры Пищалово, расположенное в 5 км от районного центра, получит новый импульс развития, надеется Владимир Мурашко.-0-