Чартеры из Бреста будут летать летом на курорты Турции, Болгарии, Черногории

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из Бреста летом будут летать самолеты на морские курорты трех стран, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Брестского филиала "Белаэронавигация" Вадим Губаревич.

В брестском аэропорту сформировали предварительную программу полетов на предстоящий летний сезон. Первый самолет с туристами на борту вылетит в конце мая в Анталию. На средиземноморское побережье Турции будет совершено не менее 12 чартерных рейсов. С июня авиасообщение свяжет Брест с еще двумя европейскими курортами. Из воздушной гавани областного центра в болгарский Бургас запланировано 16 рейсов, 10 - в черногорский Тиват.

В нынешнем навигационном сезоне возобновятся регулярные полеты в Калиниград. В самый западный регион России самолеты CRJ100 будут летать дважды в неделю.

Кроме того, в марте в брестском аэропорту продолжится реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая началась в середине прошлого года. Вторая очередь проекта подразумевает реконструкцию перрона, площадки для стоянки самолетов, замену светосигнального оборудования и ограждения на летном поле. Ожидается, что все работы будут завершены в мае.

Аэропорт первой категории Брест может принимать большинство типов воздушных судов III-IV класса (Ан-12, Ан-24, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Як-40, Як-42, Airbus A310, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737-500(-800), Boeing 757-200) весом до 190 т. В 1993 году аэропорту присвоен статус международного. Аэропортовый комплекс пропускной способностью 400 пассажиров в час включает камеры хранения, медпункт, комнату матери и ребенка, гостиницу на 50 мест с автостоянкой.-0-

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