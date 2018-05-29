Часть земель столицы будет передана Минскому району для развития табачного производства

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут изменены границы города и Заводского района. Соответствующее решение принято сегодня на очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Участок 48 га, расположенный на территории промышленной зоны Шабаны, предлагается включить в состав Минской области и Минского района для реализации инвестиционного проекта по развитию табачной отрасли. "Это промышленная зона, жилые здания на указанной территории отсутствуют", - отметил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Проект решения подготовлен в соответствии со ст.15 Закона Беларуси от 5 мая 1998 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Беларусь" по поручению Совета Министров. Документ был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по градостроительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии. Участок расположен рядом с действующим производством табачной компании, которая будет реализовывать инвестиционный проект. Более 70% производимой здесь продукции экспортируется. Предполагаемый объем инвестиций составит около Br100 млн, будет создано около 200 рабочих мест.-0-