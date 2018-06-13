13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное отключение электроэнергии произошло днем в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"Некоторые потребители Минска сегодня днем остались без электроэнергии в результате частичного погашения первой и полного погашения второй секций 6кВ ТЭЦ-2", - пояснили в "Минскэнерго".
По данным на 18.00, электроснабжение в столице полностью восстановлено.-0-
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