7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частный бизнес-инкубатор планируется создать в городе Барань Оршанского района к концу февраля этого года. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба" Рима Епур, передает корреспондент БЕЛТА.

Рима Епур рассказала о запланированных инициативах и проектах своей службы. "Один из самых крупных заключается в том, что мы с предпринимателями, которым уже как минимум три-четыре года, создадим частный бизнес-инкубатор в городе Барань Оршанского района на территории свободной экономической зоны. Эти предприятия готовы инвестировать денежные средства в уставной капитал инкубатора, привезти свои наработки и технологии, чтобы регион развивался", - сообщила она.

Сейчас проект на стадии регистрации юридического лица, но к концу февраля, надеется генеральный директор КУП "Молодежная социальная служба", инкубатор будет зарегистрирован. Рима Епур пригласила присоединяться всех предпринимателей, которым интересна эта инициатива.

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