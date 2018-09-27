Четыре фан-зоны будут работать в Минске во время II Европейских игр

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре фан-зоны откроются в Минске во время II Европейских игр 2019 года, сообщил сегодня на заседании мэрии начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

Главной площадкой станет территория возле Дворца спорта. Она будет работать с 19 по 30 июня 2019 года и включает зоны общественного питания, атрибутики, ярмарку народных промыслов, презентационные площадки областей Беларуси. Также фан-зоны разместятся возле комплексов "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", Национального олимпийского стадиона "Динамо". Здесь организуют выездную торговлю широким ассортиментом блюд национальной кухни и белорусских сувениров.

Соревнования II Европейских игр пройдут с 21 по 30 июня 2019 года по 15 видам спорта в 23 дисциплинах: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к ХХХII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Лицензии планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках, ожидается участие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов.

План подготовки к Европейским играм включает ремонт улично-дорожной сети Минска, мостов через Свислочь, тротуаров, развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры.-0-