Число работающих по заявительному принципу выросло в Гомельской области почти на 67%

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области число работающих по заявительному принципу граждан в I полугодии этого года увеличилось на 66,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Дайнеко.

По данным на 1 июля, в регионе зарегистрировано 3 тыс. 674 физических лица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их количество выросло на 1 тыс. 472 человека. По мнению собеседника, такая динамика достигнута в том числе благодаря указу №337 "О регулировании деятельности физических лиц", расширившему перечень видов деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

За шесть месяцев данной категорией уплачено в бюджет Br289,1 тыс. единого налога, что в 1,9 раза больше по сравнению с I полугодием 2017-го.

Как отметил Дмитрий Дайнеко, наиболее востребованными видами деятельности среди физлиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в Гомельской области являются реализация произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции цветоводства (992), репетиторство (734), услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции (538). В перечне новых видов деятельности, которые начали осуществлять физлица в регионе, - парикмахерские и косметические услуги (339), реализация на торговых местах на рынках хлебобулочных и кондитерских изделий (111), распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов (80) и другие.-0-