Делегации из 17 городов-побратимов ждут на День города в Могилеве

21 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Делегации из 17 городов-побратимов примут участие в торжествах, посвященных празднованию 751-й годовщины основания города на Днепре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Гостями Могилева станут более 45 официальных лиц, в том числе представители Словакии, Сербии, Германии, России. Часть из них будет задействована в работе X Международного инвестиционного форума "Мельница успеха", который пройдет в Могилеве 29-30 июня.

Торжества стартуют в областном центре 28 июня с возложения цветов и венков к местам воинских захоронений, памятникам и обелискам, посвященные 74-й годовщине освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Горожан и гостей ждут конкурсы, выставки, тематические концертные и развлекательные программы, праздники улиц, игровые и спортивные состязания. В городе торжественно откроют терапевтическое отделение Могилевской городской больницы №1, а также презентуют художественную роспись Веры Юрковой "Горожане".

Одним из главных событий 29 июня станет мероприятие "Мы славим тебя, Могилев!", посвященное Году малой родины. Здесь состоится торжественная церемония вручения ежегодной специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение", торжественное вручение сертификата "Могилев - город, дружественный детям", праздничный концерт "Могилев в моем сердце" с участием Инны Афанасьевой, Ирины Дорофеевой, Алены Ланской, Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Петра Елфимова, Владислава Даниловича, Искуи Абалян.

Традиционно 30 июня в городе пройдет театрализованное шествие "Люблю тебя, горжусь тобой, мой Могилев!", а на открытых площадках областного центра праздничные концертные программы. Финалом в этот день станет фейерверк "Расцветай, Могилев!". Мероприятия пройдут и на выходных 1 и 2 июля. А 3 июля на мемориальном комплексе "Буйничское поле" состоится митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь. Финальным аккордом торжеств станет общереспубликанская акция "Споем гимн вместе!", праздничный салют и фейерверк на набережной Днепра.-0-