Делегация Бреста примет участие в форуме регионов-партнеров Калининградской области

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Бреста 22-23 мая примет участие в VIII Форуме регионов-партнеров Калининградской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

"Формируется миссия деловых кругов. В нее войдут представители малого бизнеса, крупных промышленных предприятий города. Наверняка это будет КУП "Брестжилстрой", который много строит в Калининградской области, ОАО "Савушкин продукт". Пока еще состав делегации не определен. Уже известно, что ее возглавит председатель горисполкома Александр Рогачук", - уточнил первый вице-мэр.

VIII Форум регионов-партнеров, организатором которого выступает правительство Калининградской области, пройдет в культурном центре "Янтарь-холл" города Светлогорска. Форум проводится с 2008 года и ежегодно собирает около 300 участников из России, Беларуси, Польши, Литвы, Германии, Швеции, Дании, Норвегии. Тематика постоянно меняется. Кроме практических аспектов межрегионального сотрудничества, в этот раз предполагается обсудить вопросы взаимодействия в области культуры, новые подходы в городском планировании. В формате круглых столов участники обменяются опытом по использованию культурного наследия для экономического роста регионов, подискутируют на тему создания пешеходных зон и целесообразности исторической реконструкции.

Между Брестской и Калининградской областями действует соглашение о сотрудничестве на 2016-2018 годы в торгово-экономической и социально-культурной сферах.-0-

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