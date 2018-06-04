Делегация Мурманской области посетит 5-6 июня Минск

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Мурманской области России посетит 5-6 июня Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В программе визита посещение СЭЗ "Минск", холдингов "БелАЗ" и "Белкоммунмаш", Минского автомобильного завода и Минского тракторного завода. Центральным мероприятием станет второе заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Мурманской области.

Российские гости познакомятся с экспозицией 28-й международной специализированной выставки "Белагро-2018". Стороны обсудят пути увеличения взаимных поставок продукции, расширение номенклатуры экспортируемой и импортируемой продукции, сотрудничество в гуманитарной сфере.

Возглавляет делегацию первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. В ее составе министры экономического развития, промышленности и предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства региона, представители комитета по экономическому развитию администрации Мурманска, кировского филиала акционерного общества "Апатит", предприятий "Мурманскавтотранс", "Мурманавтодор", "Кольское дорожное управление", "Электротранспорт", "МРИБИ", аэропорта "Хибины", отеля "Арктика", ректор Мурманского арктического государственного университета.

По данным посольства Беларуси в России, в 2017 году товарооборот Беларуси с Мурманской областью составил $123,1 млн и увеличился на 13,5%. Экспорт возрос на 15% до $12,8 млн, импорт - на 13,4% до $110,3 млн. Сальдо сложилось отрицательное в размере $97,5 млн.-0-