"Деревни будущего" создают проживающие здесь люди - Радоман

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Деревни будущего" создают проживающие здесь люди. Такое мнение высказал председатель СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Деревни будущего" создают те люди, которые здесь проживают. Ведь от них все зависит", - сказал Николай Радоман. Важно поддерживать порядок и преумножать имеющиеся результаты. В агрогородке Снов, к слову, планируют реставрировать архитектурный памятник - усадьбу Рдултовских.
Председатель одного из самых успешных сельхозкооперативов в стране также поделился секретом рекордных надоев в агрокомбинате. "В животноводстве основополагающее - это корма. Второй вопрос - генетика скота, условия содержания. Ну и, конечно, это менеджмент", - сказал он.
Кроме того, успех обеспечивает жесткая дисциплина. Более того, людям надо платить хорошую зарплату, создавать условия труда, тогда можно и требовать, уверен он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.398 BYN
|2.407 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.96 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.38 BYN
|3.395 BYN