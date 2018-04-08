"Деревни будущего" создают проживающие здесь люди - Радоман

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Деревни будущего" создают проживающие здесь люди. Такое мнение высказал председатель СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Деревни будущего" создают те люди, которые здесь проживают. Ведь от них все зависит", - сказал Николай Радоман. Важно поддерживать порядок и преумножать имеющиеся результаты. В агрогородке Снов, к слову, планируют реставрировать архитектурный памятник - усадьбу Рдултовских.

Председатель одного из самых успешных сельхозкооперативов в стране также поделился секретом рекордных надоев в агрокомбинате. "В животноводстве основополагающее - это корма. Второй вопрос - генетика скота, условия содержания. Ну и, конечно, это менеджмент", - сказал он.

Кроме того, успех обеспечивает жесткая дисциплина. Более того, людям надо платить хорошую зарплату, создавать условия труда, тогда можно и требовать, уверен он.-0-