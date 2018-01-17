Десять крупных плательщиков Минска сформировали более 30% бюджета столицы за 2017 год

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30% бюджета столицы за 2017 год было сформировано десятью крупными организациями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.

На 1 января 2018 года в консолидированный бюджет Минска поступило Br11,1 млрд, что на Br130 млн, или 1,2% больше в сравнении с показателем годовой давности. Поступления обеспечили свыше 364 тыс. плательщиков, в том числе 61 тыс. организаций, 73 тыс. индивидуальных предпринимателей и 230 тыс. физических лиц. При этом в инспекции отметили, что более 30% консолидированного бюджета 2017 года сформировано десятью крупными организациями. "Ими уплачено в бюджет Br3,4 млрд, или 101% к уровню 2016 года", - добавили в пресс-центре.

Лидирующие позиции в рейтинге плательщиков Минска занимают предприятия нефтегазовой отрасли ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", ИООО "Лукойл Белоруссия", также среди крупнейших плательщиков оказались РУП "Минскэнерго", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", СООО "МТС", унитарное предприятие "Велком", ООО "Табак-инвест", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп" и ЗАО "Минский завод виноградных вин".-0-