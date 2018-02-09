9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Десять основных въездов в Гродно будут оборудованы системами видеонаблюдения. Об этом сегодня на пресс-конференции для областных и республиканских СМИ сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении последних лет управление внутренних дел выступает активным инициатором оборудования областного центра и населенных пунктов региона средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности. "По нашей инициативе внесены необходимые изменения в соответствующее решение облисполкома, райисполкомам поручено разработать актуальные графики оборудования объектов на 2018-2020 годы. На сегодняшний день системами видеонаблюдения оборудовано свыше 1,7 тыс. объектов, или 60,7% запланированных", - отметил Вадим Синявский. Он подчеркнул, что подобные системы устанавливаются на здания органов государственной власти, в общественных местах, на пешеходных улицах, привлекательных для туристов местах, а также на въездах в город. В 2017 году экспертизу прошли три проекта систем на выездах из города в сторону Минска, а также литовской и польской границ.

"Законопослушному гражданину опасаться этих систем не стоит. Наоборот, при любом факте совершенного в отношении этого человека правонарушения видеоматериалы позволят оперативно установить обстоятельства произошедшего и идентифицировать лица совершивших правонарушение", - подчеркнул Вадим Синявский. В качестве примера он привел случай с вопиющим нарушением правил водителем кроссовера "Порше" в Гродно. Чтобы не стоять на запрещающий сигнал светофора, нарушитель объехал машины и перекресток по газону и тротуару. Благодаря видеозаписи его личность была оперативно установлена. Нарушителем оказался житель Гродно 1993 года рождения.

По данным УВД Гродненского облисполкома, благодаря системам видеонаблюдения в 2017 году было раскрыто 105 преступлений.-0-