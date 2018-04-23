Детская железная дорога откроет очередной сезон 29 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени К.С. Заслонова Минского отделения Белорусской железной дороги 29 апреля откроет свой 63-й сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Первый поезд "Столичный экспресс" отправится с перрона станции Заслоново в 11.00. Он провезет пассажиров по традиционному маршруту - от станции Заслоново через станцию Пионерская до станции Сосновый Бор и обратно. Перед отправлением состава в 9.00 пройдет торжественная линейка юных железнодорожников.

"Столичный экспресс" в этом летнем сезоне будет курсировать: в мае - по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с 11.00 до 16.40; летом - по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.00, а по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.40; в сентябре - по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.40. Более подробную информацию о работе Детской железной дороги можно получить по телефону в Минске 267-25-22.

В течение летнего периода каждое воскресенье на станции Заслоново пассажиры смогут посмотреть концерт коллективов любительского художественного творчества Минского дворца культуры и спорта железнодорожников. Ко Дню Победы готовится отдельная концертная программа.

Детская железная дорога приглашает учащихся 5-7 классов в кружок "Юный железнодорожник". Записаться в него можно в течение лета на станции Заслоново у начальника вокзала.

ДЖД является единственным в стране центром профориентации школьников, который проводит теоретическую и практическую подготовку. В мае 2009 года был открыт новый учебный центр ДЖД с классами и компьютерным кабинетом. Занятия в учебном центре проводятся с октября по апрель в кружке "Юный железнодорожник". Ребят вводят в общий курс железных дорог, знакомят с вагонным, локомотивным, путевым хозяйством, организацией пассажирских перевозок и помогают освоить целый ряд профессий: проводник пассажирского поезда, начальник поезда, помощник машиниста и машинист тепловоза, оператор дежурного по станции, диспетчер, дежурный по переезду и др. Учебный центр за время работы с 2009 года подготовил более 4 тыс. юных железнодорожников, многие из которых продолжают обучение в профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведениях железнодорожного транспорта. В этом году на Детской железной дороге обучаются 400 школьников.-0-