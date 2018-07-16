Детский сад на 190 мест открывается в Островце

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Детский сад на 190 мест откроется до конца июля в Островце, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович.

Здесь будет все необходимое для занятий, развития, отдыха детей. Кроме того, в регионе заканчивается строительство детских садов в Гродно, Щучине и Новогрудке.

"Активно ведется подготовка учреждений образования к новому учебному году. Текущие ремонтные работы осуществляются во всех 805 учреждениях. В 82 учебных заведениях проводятся ремонтно-строительные работы. На эти цели в регионе выделено свыше Br51 млн", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что масштабный объем работ выполняется согласно проекту "Модернизация системы образования Республики Беларусь" за счет средств Международного банка реконструкции и развития. На 4 школы (в Волковыске, Кореличах, Щучине, Вороновском районе) выделено около Br5 млн.

Продолжается реконструкция в школе№1 города-спутника Скиделя: пристраиваются спортивный и актовый залы, пищеблок. В областном кадетском училище во время капитального ремонта реконструируются очистные сооружения, переоборудуются кабинеты химии и физики, устанавливается наружное освещение.

"В летний период дети в регионе не остаются без внимания, им предложены различные формы отдыха и досуга. Все они, как мы видим, востребованы. В Гродненской области работают 23 стационарных лагеря, где за лето оздоровятся свыше 12 тыс. детей. Хорошие отзывы получил региональный проект по созданию оздоровительных лагерей на базе учреждений образований, расположенных в живописных местах в экологически чистой местности. Сейчас подобных объектов более 60, в следующем году их количество будет увеличено", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что востребованными у родителей остаются и лагеря с дневным пребыванием на базе школ, гимназий, учреждений дополнительного образования. Многие из них профильные - спортивные, экологические, туристические, лингвистические и другие.

Работа лагерей всех типов в Гродненской области предусмотрена в течение всего летнего периода. За это время планируется оздоровить около 60 тыс. детей. Информацию об имеющихся путевках, местах в профильных и дневных лагерях можно получить в отделах образования гор и райисполкомов.-0-