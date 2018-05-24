Детский сад на 350 мест откроется в Бресте в новом учебном году

24 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в 2018-2019 учебном году откроется новый детский сад. Об этом сегодня сообщил начальник управления образования Юрий Просмыцкий во время заседания облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Объект возводится согласно плану мероприятий по подготовке к тысячелетию областного центра. Строительство детского сада на 350 мест ведется в микрорайоне ЮЗМР-2. Его ввод в эксплуатацию запланирован в новом учебном году. Параллельно в Бресте возводится учебно-педагогический комплекс на 470 мест, который в том числе будут посещать 150 дошкольников.

"В Брестской области до конца 2020 года необходимо возвести восемь стационарных детсадов. Уже ведется строительство в Пинске, во втором полугодии начнутся работы в микрорайоне Боровки-3 в Барановичах. При формировании бюджета на 2019 год нужно рассмотреть возможность выделения средств на проектно-изыскательные работы по дошкольным учреждениям в Бресте, Жабинке, Иваново, Кобрине", - отметил Юрий Просмыцкий. Два малокомплектных детских сада появятся на первых этажах многоквартирных домов в новых микрорайонах Бреста и Дрогичина.

Во время заседания было отмечено, что нехватка мест в учебных заведениях ощущается в Брестском районе. Такая ситуация характерна для пригородных деревень Тельмы, Скоки, Черни. Так, в ближайшее время планируется разработать проектно-сметную документацию и начать строительство пристройки к детскому саду (на 180 мест) в деревне Скоки. В Чернях допместа могут быть созданы в том числе за счет переоборудования помещений неэксплуатируемого бассейна.

По словам начальника управления образования, количество мест в дошкольных учреждениях области в нынешнем году увеличится на 500, в 2019-м - на 680.

В целом на строительство объектов образования в бюджете региона запланировано Br22,4 млн. В частности, эти средства направлены на строительство четырех одноквартирных домов для семей, воспитывающих сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Два из них возводятся в областном центре, еще по одному - в Пинском и Пружанском районах. Ожидается, что работы будут завершены в августе-сентябре.-0-